Пенсионерку из Башкирии осудят за 16 поддельных медицинских справок

Из квартиры женщины была изъята оргтехника, с помощью которой изготавливались медицинские документы: непосредственно справки, подтверждения медицинских осмотров, печати, а также были обнаружены уже готовые документы. Изъятые документы предназначались для получения водительских удостоверений о якобы пройденном медицинском осмотре.
Максимальный срок, который грозит пенсионерке, – до двух лет лишения свободы. Как сообщает пресс-служба МВД Башкирии, уголовное дело уже передано в суд на рассмотрение.
Напомним, что ранее судили 51-летнего жителя Октябрьского, который незаконно изготавливал медицинские справки. На мужчину было возбуждено уголовное дело за подделки документов.