Пенсионерку из Башкирии осудят за 16 поддельных медицинских справок

Из квартиры женщины была изъята оргтехника, с помощью которой изготавливались медицинские документы: непосредственно справки, подтверждения медицинских осмотров, печати, а также были обнаружены уже готовые документы. Изъятые документы предназначались для получения водительских удостоверений о якобы пройденном медицинском осмотре.