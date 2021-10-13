Пенсионерку из Башкирии осудят за 16 поддельных медицинских справок

Пенсионерку из Башкирии осудят за 16 поддельных медицинских справок
Пенсионерку из Башкирии осудят за 16 поддельных медицинских справок
Вчера, 11:51ОбществоАнастасия ДенисенкоФото: factroom.ru
Полицейские города Октябрьского нашли 16 фактов подделки медицинских документов 63-летней пенсионерки.

Из квартиры женщины была изъята оргтехника, с помощью которой изготавливались медицинские документы: непосредственно справки, подтверждения медицинских осмотров, печати, а также были обнаружены уже готовые документы. Изъятые документы предназначались для получения водительских удостоверений о якобы пройденном медицинском осмотре.

Максимальный срок, который грозит пенсионерке, – до двух лет лишения свободы. Как сообщает пресс-служба МВД Башкирии, уголовное дело уже передано в суд на рассмотрение.

Напомним, что ранее судили 51-летнего жителя Октябрьского, который незаконно изготавливал медицинские справки. На мужчину было возбуждено уголовное дело за подделки документов.

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