Обязательная вакцинация, 4 выходных и отравление детей хлором. Итоги дня в Башкирии

Второй день новый коронавирусных ограничений открыл репортаж главного редактора Mkset из красной зоны. Он отправился в реанимацию Стерлитамакского инфекционного госпиталя, чтобы своими глазами увидеть происходящее там и оценить масштаб четвертой волны пандемии коронавируса. Масштаб впечатляет. Кстати, сегодня власти Башкирии опубликовали постановление об обязательной вакцинации от COVID-19.
На утренней оперативке в мэрии Уфы стало известно, когда будет открыто движение по новому мосту-вставке в Уфе. Его снова перенесли. На этот раз в мэрии заяв или,, что в Уфе мост-вставка через реку Белую в створе улицы Воровского будет открыт в ноябре. Без уточнений о датах.
А еще на оперативке мэр Уфы поручил закрывать предприятия за игнорирование коронавирусных ограничений. Помимо этого, акция по патрулированию общественных пространств будет продолжаться. Греков поручил и. о. замглавы администрации города Артуру Гафарову закрывать предприятия, которые отказываются соблюдать новые коронавирусные ограничения.
Горячая тема в разгар отопительного сезона. Уфимский поставщик тепла объяснил, как происходит начисление за отопление, в двух словах этого не объяснить, поэтому рекомендуем ознакомиться с материалом.
Не обошлось сегодня и без хороших новостей – жителей Башкирии ждут четырехдневные ноябрьские каникулы. Стало известно, что на ноябрьские праздники жители России будут отдыхать на один день дольше, а именно с 4 по 7 ноября, также рабочий день накануне выходного дня будет сокращенным. Продление праздничных дней связано с тем, что Минтруд перенес выходной 2 января на 5 ноября. Еще немного о датах, в Минобре Башкирии озвучили точные даты осенних школьных каникул.
Пожалуй к хорошей новости можно отнести и то, что в Башкирии нашли убийцу семьи краснокнижных лебедей. Им оказался 58-летний житель Учалинского района, который признался в убийстве семьи. Вину свою он уже признал. Однако мотивы преступления не разглашаются.
Сегодняшний день завершало сообщение о том, что двое детей отравились хлоркой в оздоровительно-развлекательном комплексе в Уфе. Обстоятельства отравления детей хлором в бассейне Уфы устанавливает следствие.