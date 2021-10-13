Обязательная вакцинация, 4 выходных и отравление детей хлором. Итоги дня в Башкирии

Не обошлось сегодня и без хороших новостей – жителей Башкирии ждут четырехдневные ноябрьские каникулы. Стало известно, что на ноябрьские праздники жители России будут отдыхать на один день дольше, а именно с 4 по 7 ноября, также рабочий день накануне выходного дня будет сокращенным. Продление праздничных дней связано с тем, что Минтруд перенес выходной 2 января на 5 ноября. Еще немного о датах, в Минобре Башкирии озвучили точные даты осенних школьных каникул.