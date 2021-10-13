На Камчатке спасли заблудившегося в лесу ребенка

Как пишет iz.ru, сообщение о пропаже ребенка поступило в полицию днем 26 сентября. Его родственники находились на дачном участке в Елизовском районе и ненадолго отвлеклись, а после этого уже потеряли мальчика.
Через несколько часов плачущего и напуганного ребенка, который шел в одном ботинке, обнаружили старший сержант полиции Евгения Дремина и младший сержант полиции Ксения Курденко. Его нашли в километре от дома. Сотрудницы полиции успокоили мальчика и вернули родным.
Отмечается, что Дремину и Курденко поощрят правами начальника УМВД России по Камчатскому краю за добросовестное несение службы.