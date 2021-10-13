На Камчатке спасли заблудившегося в лесу ребенка

На Камчатке спасли заблудившегося в лесу ребенка
На Камчатке спасли заблудившегося в лесу ребенка
Вчера, 13:55ОбществоФото: pixabay.com
Полиция Камчатки нашла двухлетнего мальчика, который потерялся в лесном массиве. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

Как пишет iz.ru, сообщение о пропаже ребенка поступило в полицию днем 26 сентября. Его родственники находились на дачном участке в Елизовском районе и ненадолго отвлеклись, а после этого уже потеряли мальчика.

Через несколько часов плачущего и напуганного ребенка, который шел в одном ботинке, обнаружили старший сержант полиции Евгения Дремина и младший сержант полиции Ксения Курденко. Его нашли в километре от дома. Сотрудницы полиции успокоили мальчика и вернули родным.

Отмечается, что Дремину и Курденко поощрят правами начальника УМВД России по Камчатскому краю за добросовестное несение службы.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы