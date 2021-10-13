Mercedes-Benz GLC от 43 443 рублей в месяц в Газпромбанк Автолизинге

Mercedes-Benz GLC от 43 443 рублей в месяц в Газпромбанк Автолизинге
Mercedes-Benz GLC от 43 443 рублей в месяц в Газпромбанк Автолизинге
Вчера, 14:51Общество
Газпромбанк Автолизинг, предоставляющий финансирование для обновления парков физических и юридических лиц, объявляет о действии специального предложения на модель Mercedes-Benz GLC.

Эксплуатировать немецкий кроссовер можно с минимальной ежемесячной нагрузкой от 43 443 рублей, сэкономив до 10% только на его приобретении. Дополнительную выгоду компании на основной системе налогообложения смогут обеспечить за счет отнесения лизинговых платежей на себестоимость, а также топливной программы от «Газпром нефти».

С момента своего дебюта на рынке в 2015 году Mercedes-Benz GLC отлично зарекомендовал себя как на дорогах общего пользования, так и за их пределами благодаря высокой вместительности, функциональности и комфорту. Актуальное поколение модели отличается усовершенствованным передовыми технологиями, выразительным дизайном, сетевой интеграцией и информационно-развлекательной системой MBUX. Она представляет собой комбинацию дисплеев, а множеством функций можно управлять как при помощи сенсоров и кнопок, так и голосом: достаточно лишь произнести фразу «Привет, Мерседес!». В дороге незаменимыми помощниками водителя станут активная система поддержания безопасной дистанции Distronic и активное рулевое управление.

Новый Mercedes-Benz GLC с широкой гаммой бензиновых и дизельных моторов мощностью от 194 до 510 л.с. (в версии Mercedes-AMG GLC 43 4Matic) на выбор доступен для финансирования в Газпромбанк Автолизинге на максимально привлекательных условиях. Они обеспечиваются совместно производителем и лизинговой компанией, а для начала аренды юридическим лицам достаточно лишь предоставить паспорт генерального директора и ИНН организации, а физическим – паспорт и СНИЛС. Расчет индивидуальной программы производится с учетом минимального аванса 5% (в качестве него Газпромбанк Автолизинг готов зачесть имеющийся автомобиль по программе трейд-ин), минимального ежемесячного платежа или минимального удорожания.

Например, универсальный Mercedes-Benz GLC 200 4MATIC Premium по рекомендованной розничной цене 4 820 000 руб. за счет суммарного преимущества предлагается с минимальной ежемесячной нагрузкой в размере 43 443 руб. Для этого договор заключается на 5 лет, а в качестве аванса вносятся 49% от стоимости предмета лизинга. Нулевому удорожанию будет способствовать расчет с тем же размером аванса и сроком договора 1 год. Ежемесячный платеж в этом случае составит 240 998 руб.

В зависимости от выбранной программы финансирования и исполнения Mercedes-Benz GLC минимальная обеспечиваемая в результате аренды суммарная экономия по налогам на прибыль и НДС для компаний на ОСНО составит 1,6 млн руб.

Дополнительной экономии при эксплуатации Mercedes-Benz GLC можно добиться, заправляясь по карте «ОПТИ 24» на АЗС сети «Газпромнефть». Выгода для клиентов Газпромбанк Автолизинга достигает 7% в зависимости от выбранного типа топлива.

Подать заявку на приобретение кроссоверов Mercedes-Benz GLC, рассчитав индивидуальные параметры финансирования, можно по телефону +7 (800) 302-97-85 или на странице действующего предложения.

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