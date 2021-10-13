Экс-кандидат в главы Башкирии Сания Тимасова написала стих о COVID-ограничениях

Сания Тимасова, известная в Башкирии не только как модель и хозяйка модельного агентства, но и как экс-кандидат на пост главы Башкирии и кандидат в депутаты, на своей странице в социальной сети не удержалась и поделилась своим мнением о новых коронавирусных ограничениях. Впечатления госпожи Тимасовой вылились в стихотворение, которое она предложила оценить своей аудитории.