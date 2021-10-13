Экс-кандидат в главы Башкирии Сания Тимасова написала стих о COVID-ограничениях

Экс-кандидат в главы Башкирии Сания Тимасова написала стих о COVID-ограничениях
Экс-кандидат в главы Башкирии Сания Тимасова написала стих о COVID-ограничениях
Вчера, 13:38ОбществоИрина ДеревянчукФото: фото из соцсетей
Свое творчество она традиционно сопроводила интересной и откровенной фотографией со смыслом.

Сания Тимасова, известная в Башкирии не только как модель и хозяйка модельного агентства, но и как экс-кандидат на пост главы Башкирии и кандидат в депутаты, на своей странице в социальной сети не удержалась и поделилась своим мнением о новых коронавирусных ограничениях. Впечатления госпожи Тимасовой вылились в стихотворение, которое она предложила оценить своей аудитории.

«Ограничивайте нас ограничивайте нас полностью

И пусть все запреты будут в единой плоскости

Введите ещё штраф на секс и свободу

Перекройте полностью кислород народу

И так уже едет крыша у населения

И у нас возникают сомнения

Когда Вам все можно, а нам нельзя

У нас по щеке катиться слеза

Опять для предпринимателей попадос

Опять в самой ситуации парадокс

Штрафы на штрафах штрафами погоняют

Наш разум этой жести не догоняет», — опубликовала текст собственного стихотворения Тимасова.

Примечательно, что на горячем фото, сопровождающем стих, Тимасова между грудей держит тест на антитела к коронавирусу, что придает фотографии особый символизм.

На сегодняшний день в мире пока нет способа полностью излечиться от COVID-19, даже с вакцинацией есть вероятность заболеть инфекцией, однако, по данным Минздрава, только она может предотвратить тяжелое течение болезни.

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