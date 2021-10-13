Экс-кандидат в главы Башкирии Сания Тимасова написала стих о COVID-ограничениях

Сания Тимасова, известная в Башкирии не только как модель и хозяйка модельного агентства, но и как экс-кандидат на пост главы Башкирии и кандидат в депутаты, на своей странице в социальной сети не удержалась и поделилась своим мнением о новых коронавирусных ограничениях. Впечатления госпожи Тимасовой вылились в стихотворение, которое она предложила оценить своей аудитории.
«Ограничивайте нас ограничивайте нас полностью
И пусть все запреты будут в единой плоскости
Введите ещё штраф на секс и свободу
Перекройте полностью кислород народу
И так уже едет крыша у населения
И у нас возникают сомнения
Когда Вам все можно, а нам нельзя
У нас по щеке катиться слеза
Опять для предпринимателей попадос
Опять в самой ситуации парадокс
Штрафы на штрафах штрафами погоняют
Наш разум этой жести не догоняет», — опубликовала текст собственного стихотворения Тимасова.
Примечательно, что на горячем фото, сопровождающем стих, Тимасова между грудей держит тест на антитела к коронавирусу, что придает фотографии особый символизм.
На сегодняшний день в мире пока нет способа полностью излечиться от COVID-19, даже с вакцинацией есть вероятность заболеть инфекцией, однако, по данным Минздрава, только она может предотвратить тяжелое течение болезни.