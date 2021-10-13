Ассоциация «Ресурс»: циклическая экономика даст 100 тысяч рабочих мест

Глава Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» Альбина Дударева выдвинула предложение по созданию биржи кадров для отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Ее членами станут лучшие специалисты. Подготовку можно пройти в вузах России. «Ресурс» был открыт при поддержке ППК «РЭО».

Дударева сообщила, что на сегодняшний день отрасль обращения с ТКО активно развивается. Она становится составляющей замкнутого цикла экономики. На форуме было сказано, что благодаря циклической экономике будет сформировано дополнительно 100 тысяч рабочих мест. Важно, как будут подготовлены новые сотрудники и насколько они будут профессиональными. В связи с этим ассоциация самым первым своим проектом планирует запуск биржи кадров отрасли обращения с отходами. Проект предполагает поиск лучших специалистов для данной отрасли и формирование запроса вузам на обучение по различным специальностям. Об этом сообщает vostokmedia.com. Помимо этого, глава ассоциации отметила, что сейчас отрасли нужно изменить имидж. Сотрудники должны быть социально защищены, получать высокую зарплату и иметь возможность повышать квалификацию. При этом важен престиж профессии. В процессе выступления на сессии Российского экологического форума «Вместе к экономике замкнутого цикла. Зачем нужны ассоциации?» Альбина Дударева сообщила о таких задачах «Ресурса», как, например, отстаивание экономических интересов членов «Ресурса», выстраивание кооперационных цепочек и обмен опытом. Дударева отметила, что благодаря членству в Ассоциации можно отстаивать интересы участников расширенной ответственности производителей (РОП). В своей работе «Ресурс» будет рассматривать следующие вопросы: создание системы справедливого распределения финансов РОП, помощь в получении мер господдержки, отмена НДФЛ для физических лиц при сдаче вторичных материальных ресурсов (ВМР). Также будут рассматриваться вопросы по сокращению либо полной отмене НДС в ходе реализации ВМР и вторичного сырья, а также нормативно-правовое регулирование отрасли и нормативно-техническое регулирование отрасли. Помимо этого, «Ресурс» будет участвовать в подготовке закона о вторичных материальных ресурсах, реализации общественного контроля в надзорных мероприятиях, очищении рынка от недобросовестных утилизаторов.

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