Уфимцы стали покупать более дорогие подержанные автомобили

К такому выводу пришли аналитики одного из сервисов бесплатных объявлений, проанализировав продажи за третий квартал текущего года. Согласно данным сервиса, в Уфе растут продажи «бэу» автомобилей в ценовой категории от 500 тысяч рублей до 1,2 миллиона.

Средняя стоимость авто, продаваемого на доске объявлений, выросла по сравнению с прошлым годом на 9% и составила 438 тысяч рублей за четыре колеса на ходу.

Топ продаж отечественных машин выглядит так:

ВАЗ (Lada) Kalina – 18% всех продаж сегмента, ВАЗ (Lada) Granta – 18%,

ВАЗ (Lada) Priora – 17%,

ВАЗ (Lada) Samara – 13%,

ВАЗ (Lada) 4x4 – 10%.

Самая дорогой отечественный подержанный автомобиль – ВАЗ (Lada) XRAY, средняя цена 557 тысяч рублей.

Топ продаж подержанных иномарок выглядит следующим образом:

Chevrolet Niva – 4,4% продаж иномарок,

Kia Rio – 3,4%,

Ford Focus – 3,4%,

Renault Logan – 2,5%,

Hyundai Solaris – 2,4%.