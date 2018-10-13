Уфимцы стали покупать более дорогие подержанные автомобили
Средняя цена подержанной машины – почти полмиллиона рублей.
К такому выводу пришли аналитики одного из сервисов бесплатных объявлений, проанализировав продажи за третий квартал текущего года. Согласно данным сервиса, в Уфе растут продажи «бэу» автомобилей в ценовой категории от 500 тысяч рублей до 1,2 миллиона.
Средняя стоимость авто, продаваемого на доске объявлений, выросла по сравнению с прошлым годом на 9% и составила 438 тысяч рублей за четыре колеса на ходу.
Топ продаж отечественных машин выглядит так:
ВАЗ (Lada) Kalina – 18% всех продаж сегмента, ВАЗ (Lada) Granta – 18%,
ВАЗ (Lada) Priora – 17%,
ВАЗ (Lada) Samara – 13%,
ВАЗ (Lada) 4x4 – 10%.
Самая дорогой отечественный подержанный автомобиль – ВАЗ (Lada) XRAY, средняя цена 557 тысяч рублей.
Топ продаж подержанных иномарок выглядит следующим образом:
Chevrolet Niva – 4,4% продаж иномарок,
Kia Rio – 3,4%,
Ford Focus – 3,4%,
Renault Logan – 2,5%,
Hyundai Solaris – 2,4%.
Дороже всех «идет» Hyundai Solaris: средняя цена на доске объявлений 541 тысячу рублей. А самый дешевый автомобиль – Renault Logan по средней цене 314 тысяч рублей.