Уфимская журналистка умерла во сне в возрасте 22 лет
Сегодня, 09:30ОбществоМарат ГареевФото: ufa.kp.ru
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Предположительно, причиной смерти стала астма.
22-летняя Лаура Идиятуллина, журналистка телеканала «БСТ» и «Вся Уфа», работавшая в программе «Уфимское времечко», скончалась во сне в минувшую среду, 10 октября. Об этом сообщает издание «Комсомольская правда».
Предположительно, причиной смерти стал приступ астмы, которой страдала девушка, произошедший во сне.
- Нет слов… Поверить невозможно… Несправедливость… Лауры больше нет, – написал на своей странице в соцсети коллега журналистки Эрнест Хайруллин.
Лаура родилась в Мелеузе. Там сегодня, 13 октября, пройдет прощание с девушкой.
Медиакорсеть приносить соболезнования родным и близким Лауры Идиятуллиной.
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