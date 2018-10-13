Уфимская журналистка умерла во сне в возрасте 22 лет

22-летняя Лаура Идиятуллина, журналистка телеканала «БСТ» и «Вся Уфа», работавшая в программе «Уфимское времечко», скончалась во сне в минувшую среду, 10 октября. Об этом сообщает издание «Комсомольская правда».

Предположительно, причиной смерти стал приступ астмы, которой страдала девушка, произошедший во сне.

- Нет слов… Поверить невозможно… Несправедливость… Лауры больше нет, – написал на своей странице в соцсети коллега журналистки Эрнест Хайруллин.

Лаура родилась в Мелеузе. Там сегодня, 13 октября, пройдет прощание с девушкой.