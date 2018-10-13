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Уфимская журналистка умерла во сне в возрасте 22 лет
Сюжеты:
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Уфимская журналистка умерла во сне в возрасте 22 лет

Сегодня, 09:30ОбществоМарат ГареевФото: ufa.kp.ru
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