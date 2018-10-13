Судья Хахалева стала объектом информационной атаки

Подобные публикации в СМИ появились на этой неделе. Говорилось, что краснодарская судья не получала диплом юрфака сухумского филиала Тбилисского государственного университета, так как вообще никогда не была студенткой этого вуза.

«В настоящее время ведется массированная информационная кампания», – заявила Елена Хахалева. По ее словам, подобные «сказки» широко обсуждались еще в прошлом году. Тогда краевой Совет судей и следователи центрального аппарата СК РФ провели проверку. Диплом не вызвал у них сомнений в подлинности, чему есть подтверждения в материалах проверки.

Судья уверена, что ситуация носит заказной характер. Хахалева пояснила, что оканчила не один, а три вуза. В их числе ТГУ и юрфак Кубанского государственного аграрного университета. Теперь судья будет обращаться в правоохранительные органы, сообщает ТАСС.

Скандал вокруг Хахалевой разгорелся в июле 2017 после свадьбы ее дочери. Сразу же стали появляться публикации о поддельном дипломе юриста. Совет судей Краснодарского края и СК РФ проверили подлинность документа о высшем профессиональном образовании, а заодно и сведения о финансировании свадьбы. Ничего, что порочило бы честь судьи так и не нашли. Председатель Совета судей Владимир Кисляк заявил, что он и его коллеги трижды получили подтверждение подлинности диплома Хахалевой. Совет уверен: опубликованная информация – клевета и попытка оказать давление