Зооспасатель из Екатеринбурга третий раз приезжает в Уфу, чтобы спасти кота из беды

Зооспасатель из Екатеринбурга третий раз приезжает в Уфу, чтобы спасти кота из беды
Зооспасатель из Екатеринбурга третий раз приезжает в Уфу, чтобы спасти кота из беды
Сегодня, 11:30ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
Уралец Евгений Зенков профессионально спасает котов в случаях, когда кроме него некому вытащить животных из беды, сообщил телеграм-канал Mash-Batash 13 сентября.

Патологическая любовь котов к укромным местам нередко играет с ними злую шутку. Так например пушистые и усатые животные из-за слишком сильного любопытства нередко оказываются в вентиляционных шахтах откуда выбраться совсем не так просто как попасть туда.

Неизвестно, как бы заканчивались такие истории если бы не зооспасатель Евгений Зенков из Екатеринбурга, который готов приехать на помощь зверюшкам с Урала. Накануне он уже в третий раз прибыл в Уфу для того, чтобы с помощью специального оборудования извлечь очередного страждущего кота из вентиляционной шахты, где тот провел около недели и выжил только благодаря тому, что сердобольная женщина на веревочке спускала незадачливому зверю питье и еду.

Сообщается, что Евгений Зенков быстро вытащил кота из вентиляции при помощи специализированного оборудования и даже успел пристроить его.

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