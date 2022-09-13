Вертолет на пожаре в Уфе, невыплаты денег строителям школы в ЛНР и уход Грекова

Вертолет на пожаре в Уфе, невыплаты денег строителям школы в ЛНР и уход Грекова
Вертолет на пожаре в Уфе, невыплаты денег строителям школы в ЛНР и уход Грекова
Сегодня, 21:28ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1MI
Главные события 13 сентября в Башкирии по версии Mkset.

Суд Уфы приговорил к штрафу 30 тыс рублей за дискредитацию ВС РФ. Фотографию, которую признали дискредитацией ВС РФ Марина Варганова разместила в закрытой группе, но суд это не смутило и он признал это публичными действиями.

В Госкомитете по ЧС рассказали, почему вертолет сразу не прилетел на пожар в ТЦ в Уфе. Все дело в том, что вертолет ночью не применялся из-за запрета проводить подобные работы в темное время суток. Об этом «Башинформу» сообщил глава Госкомитета по ЧС Фарид Гумеров. Он также подчеркивает, что ночью, когда вспыхнул пожар, в горе был туман, «поэтому применение вертолета было невозможно даже для мониторинга пожарной обстановки».

В Башкирии стартовал отопительный сезон. Правда пока только в одном из городов — в ЗАТО Межгорье. Отопление одновременно начали подавать как в социальные объекты города так и в жилой фонд. Сообщил известие о старте отопительного сезона мэр Межгорья Вячеслав Калугин.

Жители разных районов Башкирии обратились к главе республики с просьбой разобраться с оплатой их труда. Строители из Баймакского и Стерлитамакского районов сообщили, что не получили оплату за работу по восстановлению школы № 22 имени генерала Минигали Шаймуратова в городе Петровское ЛНР.\

Экс-мэр Уфы Сергей Греков оставит должность полпреда Башкирии. По данным источника Mkset, о кадровых перестановках официально сообщат в ближайшее время. Уже известно, что полпредство возглавит некий Руслан Файзуллин.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, [email protected]

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Главный редактор Алмаев Тимур Рамильевич

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: [email protected] / [email protected]

18+

Яндекс.Метрика
Регионы