Вертолет на пожаре в Уфе, невыплаты денег строителям школы в ЛНР и уход Грекова

В Госкомитете по ЧС рассказали, почему вертолет сразу не прилетел на пожар в ТЦ в Уфе. Все дело в том, что вертолет ночью не применялся из-за запрета проводить подобные работы в темное время суток. Об этом «Башинформу» сообщил глава Госкомитета по ЧС Фарид Гумеров. Он также подчеркивает, что ночью, когда вспыхнул пожар, в горе был туман, «поэтому применение вертолета было невозможно даже для мониторинга пожарной обстановки».