В Уфе отменили концерт группы Сплин

К слову, летом под вопросом стояло и грядущее выступление группы «Машина времени» в Уфе. В частности, запретить концерт предложила жительница Башкирии в комментариях под публикацией Радия Хабирова. Между тем, корреспонденту Mkset организатор выступления сообщил, что «никаких запрещений, никаких указаний не было» и концерт планирует провести.