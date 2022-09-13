В Минфине назвали сроки начала международных сделок с криптовалютами
В Минфине назвали сроки начала международных сделок с криптовалютами
Сегодня, 13:56
Общество
Фото: pixabay.com
Директор департамента финансовой стабильности Минфина РФ Иван Чебесков заявил, что международные сделки с использованием криптовалют начнутся в 2023 году.
Как передает iz.ru, в Центробанке сообщили, что порядок трансграничных переводов с использованием криптокошельков будет строго регламентирован. В регуляторе отметили, что речь не идет об узаконивании криптовалюты как средство платежа в России.
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