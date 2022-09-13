В ДНР будет направлено 70 мусоровозов и другая спецтехника

В Донецкую народную республику Минприроды РФ направит 70 мусоровозов и свыше 6000 контейнеров для сбора отходов. По поручению премьер-министра Михаила Мишустина деньги на их закупку выделены из резервного фонда. РЭО поручено проконтролировать целевое расходование этих средств.

По словам профильного вице-премьера Виктории Абрамченко, запуск экологических проектов будет важнейшим шагом к нормализации жизни для жителей ДНР. Прежде всего, российское правительство предусмотрело меры поддержки с целью возобновления работы коммунальных служб в области обращения с ТКО, чтобы закупить новые мусоровозы и контейнеры для ТКО и не допустить мусорный коллапс. Об этом пишет 360tv.ru. Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов сообщил, что ключи от машин выдали 48 сотрудникам муниципального предприятия. Это люди, которые помогают наводить чистоту в городе. Также в Мариуполь в скором времени будет направлено еще 24 единицы спецтехники и 3000 контейнеров для мусора. На утвержденном главой ДНР мастер-плане развития Мариуполя основаны все расчеты. Минприроды выполнило свою часть поручения по обращению с отходами. Всего закуплено 50 единиц техники. Среди них 20 мусоровозов на 16 м³, три мусоровоза на 8 м³, два самосвала, два манипулятора, 13 бункеровозов, пять “газелей”, два автомобиля “Лада-Ларгус”, УАЗ, топливозаправщик и ломовоз. В Мариуполь уже доставлены топливозаправщик и бункеровоз. Как сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев, на выделенные российским правительством и доведенные до Министерства природы средства будет закуплено всего 70 мусоровозов: 50 – сейчас и еще 20 – в середине следующего месяца. Сегодня планируется отправка в Мариуполь еще 48 мусоровозов. Также в планах закупить девять тысяч баков и порядка трехсот бункеров для мусора.

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