В Башкирии стоимость эвакуации любого автомобиля взлетела в несколько раз

В Башкирии стоимость эвакуации любого автомобиля взлетела в несколько раз
В Башкирии стоимость эвакуации любого автомобиля взлетела в несколько раз
Сегодня, 13:05ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
Соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра Башкирии Андрея Назарова размещено на портале правовой информации Башкирии 13 сентября.

Эвакуация автомобилей в Башкирии резко выросла в цене после более 7 лет без каких-либо изменений. Произошедший рост на 70% с 1500 рублей (для легкового авто) возросла до 2557 рублей для любых машин, включая мотоциклы. Ранее за эвакуацию, то есть за погрузку и разгрузку двухколесного транспортного средства, полагалось заплатить 750 рублей, что почти в 3,5 раза дешевле новой стоимости.

И если погрузка с разгрузкой и перемещением транспортного средства будет единой для любого транспорта, то расценки на хранение будут различаться. Час стоянки мотоцикла или другого т/с категории «А» обойдется в 20 рублей, легковушка или же авто категории «B», а также категории «D», но весом не более 3,5 тонн, — 40 руб./час, машины же категорий «D», «C», «E» — 80 руб./час. Стоянка негабаритных транспортных средств будет стоить 120 руб./час.

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