В Башкирии полицию обвинили в разгоне «мирного» народного фестиваля «Рассвет-фест»

Фестиваль русской народной культуры «Рассвет-фест», представлявший собой концерт артистов-любителей, которые пели, танцевали и читали стихи, проводили в Тинькофф-холле в Уфе в субботу, 10 сентября. Мероприятие нигде не рекламировали, билеты распространяли между «своих», чтобы не привлечь внимание полиции. Присутствовавшая на концерте уфимская журналистка и выступавшая против вакцинации от COVID-19 Светлана Гафурова рассказала Mkset, что билет ей «вручили» на остановке. Визит полицейских, по ее словам, вызвал всеобщее возмущение.
«Я видела, что это был истинный патриотизм, истинная любовь к родине, а не записной официозный патриотизм, прописанный приказами сверху», — поделилась она своими впечатлениями.
Видеозаписи с мероприятия в соцсетях распространила Алина Лушавина — невролог из Самары, а также антиваксер, ранее попадавшая в криминальные сводки благодаря своей позиции. По данным РБК, в 2020 году она была в числе 12 задержанных антипрививочников, пришедших выразить протест против принудительной вакцинации от COVID-19 и против действия обязательного масочного режима губернатору Самарской области.
Алина Лушавина также заявляла, что коронавирусная инфекция лечится ходьбой, а ПЦР-тесты абсолютно бесполезные и выдают ложные результаты (доводы не соответствуют действительности — прим.ред). Она также фигурировала в качестве руководителя Независимой ассоциации врачей России — организации, которая, вероятно, связана с называющей себя целительницей Светланой (Ладой-Русь) Пеуновой. «Академию развития Светланы Пеуновой» Центр религиоведческих исследований характеризует как «оккультную группу восточного направления с признаками религиозной секты», а МВД по Самаре прямо называет сектой. Самой Пеуновой инкриминируется мошенничество в особо крупном размере, совершенное по предварительному сговору группой лиц, МВД по Самарской области объявляло ее в международный розыск.
Между тем информированный источник сообщил Mkset, что мероприятие проводилось в интересах Светланы Пеуновой. В здании одновременно проходила продажа зрителям различных товаров.
«Такие концерты проводят и в других городах, и ранее у правоохранительных органов были к ним претензии. Поэтому организаторы не афишируют их», — сообщил собеседник издания.
По его данным, в полицию в тот день поступила информация о том, что в здании замечена экстремистская литература — такие сообщения обязательны для проверки.
Появление в здании полицейских действительно вызвало возмущение зрителей, большая часть которых были женщинами старше 50 лет.
В паблике фестиваля в «ВКонтакте» размещены видеозаписи онлайн-концертов. Среди участников — Светлана Пеунова.
Полиция никак не комментирует субботние события.
«Без комментариев», — сказали в пресс-службе МВД по Башкирии.