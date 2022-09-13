Уфимский хоспис ищет врача детской паллиативной службы. Подчеркивается, что кандидат должен обладать развитым уровнем эмпатии и внутренним стремлением оказывать помощь неизлечимо больным людям, а также разделяет ценности и заповеди хосписа.
Кроме того, необходимо соответствовать следующим требованиям:
В обязанности врача будет в ходить:
Сотрудникам Уфимский хоспис предлагает:
Резюме можно прислать на почту: [email protected], также можно откликнуться на вакансию на HH.ru, по всем во вопросам: Гульназ: +7 927 639-72-65