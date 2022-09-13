Уфимский хоспис ищет врача детской паллиативной службы

Уфимский хоспис ищет врача детской паллиативной службы
Уфимский хоспис ищет врача детской паллиативной службы
Сегодня, 17:54ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1MI
В хосписе формируется отделение выездной патронажной паллиативной медицинской помощи детям. заработная плата после испытательного срока предлагается в размере 30 тысяч рублей.

Уфимский хоспис ищет врача детской паллиативной службы. Подчеркивается, что кандидат должен обладать развитым уровнем эмпатии и внутренним стремлением оказывать помощь неизлечимо больным людям, а также разделяет ценности и заповеди хосписа.

Кроме того, необходимо соответствовать следующим требованиям:

  • Высшее образование по специальности «Лечебное дело”/ «Педиатрия»
  • Действующий сертификат («Педиатрия”/ «Неврология”/ «Детская онкология»)
  • Опыт работы по специальности не менее 1 г.
  • Знание MS Office, РМИАС «ПроМед»
  • Желательно дополнительное образование по направлению «Паллиативная помощь»
  • Готовность к разъездной работе (выезды по г. Уфа и близлежащим городам)
  • Личные качества: доброжелательность, позитивный взгляд на мир, коммуникабельность, гибкость, умение найти подход к людям, стрессоустойчивость, активность, неконфликтность, желание приносить пользу обществу

В обязанности врача будет в ходить:

  • Оказание паллиативной медицинской помощи детям на дому и направление их в стационарные учреждения при наличии медицинских показаний
  • Организация учёта пациентов и регистрация первичных медицинских данных в региональной медицинской информационно-аналитической системе ПРОМЕД
  • Консультирование родителей и законных представителей по вопросам организации и оказания паллиативной медицинской помощи, обучение их навыкам ухода за больными детьми
  • Психологическая помощь детям, их родителям и законным представителям
  • Методическая и консультационная поддержка врачей-специалистов, участвующих в оказании медицинской помощи детям, имеющим тяжелые и неизлечимые заболевания
  • Взаимодействие с организациями социального обслуживания, общественными объединениями, и другими некоммерческими организациями, осуществляющими свою деятельность в сфере охраны здоровья

Сотрудникам Уфимский хоспис предлагает:

  • Официальное трудоустройство, «белая» заработная плата: на испытательный срок — от 25000 р. до 30000 р., после испытательного срока от 30000 р. (в зависимости от стажа, категории и дополнительных стимулирующих выплат)
  • Частичная занятость, гибкий график работы (5/2, 4-часовой рабочий день), с возможностью подстроить график под себя
  • Оборудованное рабочее место в стационаре по адресу: Уфа, ул. Даяна Мурзина, 8
  • Сплоченный и дружелюбный коллектив единомышленников, для которых работа в Фонде и помощь людям — важная составляющая их жизни
  • Возможности обучения, профессионального развития и роста
  • Обеспечение служебным транспортом; компенсацию ГСМ при использовании своего авто
  • Компенсацию питания (до 70%)
  • Бесплатное посещение спортзала\

Резюме можно прислать на почту: [email protected], также можно откликнуться на вакансию на HH.ru, по всем во вопросам: Гульназ: +7 927 639-72-65

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