Стало известно сколько школ ликвидировали в Башкирии в нынешнем учебном году

Учебный год 2022-2023 не начался и уже не начнется в трех школах и семи филиалах образовательных учреждений по республике. Однако во всех этих учебных заведениях числилось 23 ученика, все они продолжат обучение в ближайших школах, куда их каждый учебный день будет доставлять школьный автобус. Разумеется автобус будет транспортировать детей и обратно к месту проживания.