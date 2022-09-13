Стало известно сколько школ ликвидировали в Башкирии в нынешнем учебном году

Учебный год 2022-2023 не начался и уже не начнется в трех школах и семи филиалах образовательных учреждений по республике. Однако во всех этих учебных заведениях числилось 23 ученика, все они продолжат обучение в ближайших школах, куда их каждый учебный день будет доставлять школьный автобус. Разумеется автобус будет транспортировать детей и обратно к месту проживания.
Так в нынешнем учебном году ликвидирована школа в Альшеевском районе (село Мендяново) и филиалы школ в селе Мечниково и в двух деревнях — Староаккулаево и Ханжарово. Ликвидирована школа в деревне Ялангачево в Балтачевском районе, а также филиалы школы в Тошкурово и Асаевке. Третья ликвидированная школа находилась в деревне Новый Янгизит Краснокамского района. Оставшиеся два ликвидированных филиала находятся в селах Ахметово и Новая Муртаза Чекмагушевского района.