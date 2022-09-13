Рамилю Саитову* забрали в полицию с выставки Евгении Васильевой в музее в Уфе

О своем задержании включенная в перечень террористов и экстремистов активистка сообщила на своей странице в соцсети 13 сентября.

Включенная в перечень экстремистов и террористов активистка Рамиля Саитова, которая чуть больше месяца назад, 11 августа вышла из колонии-поселения в городе Стерлитамак, где отбывала наказание за публичные призывы к экстремизму, сообщила в своих соцсетях о том, что ее задержала полиция. Произошло задержание активистки в музее им. Нестерова, где сегодня, 13 сентября состоялось открытие выставки художницы Евгении Васильевой. Женщина рассказала о том, что хотела посетить данное мероприятие, но ни ее, ни ее спутника в музей не пустили. Мы дождались его окончания и с разрешения администрации осмотрели экспозицию. Прямо на выходе с выставки меня забрали в ОП 9 Уфы. Чем-то я им не понравилась.Рамиля Саитова Завершила свой пост Рамиля Саитова коротко, емко и загадочно — «Сижу у дознавателя». * Рамиля Саитова включена в перечень террористов и экстремистов по данным Росфинмониторинга.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter