Рамилю Саитову* забрали в полицию с выставки Евгении Васильевой в музее в Уфе

Рамилю Саитову* забрали в полицию с выставки Евгении Васильевой в музее в Уфе
Рамилю Саитову* забрали в полицию с выставки Евгении Васильевой в музее в Уфе
Сегодня, 16:57ОбществоИрина ДеревянчукФото: vk.com Рамиля Саитова
О своем задержании включенная в перечень террористов и экстремистов активистка сообщила на своей странице в соцсети 13 сентября.

Включенная в перечень экстремистов и террористов активистка Рамиля Саитова, которая чуть больше месяца назад, 11 августа вышла из колонии-поселения в городе Стерлитамак, где отбывала наказание за публичные призывы к экстремизму, сообщила в своих соцсетях о том, что ее задержала полиция.

Произошло задержание активистки в музее им. Нестерова, где сегодня, 13 сентября состоялось открытие выставки художницы Евгении Васильевой. Женщина рассказала о том, что хотела посетить данное мероприятие, но ни ее, ни ее спутника в музей не пустили.

Мы дождались его окончания и с разрешения администрации осмотрели экспозицию. Прямо на выходе с выставки меня забрали в ОП 9 Уфы. Чем-то я им не понравилась.Рамиля Саитова

Завершила свой пост Рамиля Саитова коротко, емко и загадочно — «Сижу у дознавателя».

* Рамиля Саитова включена в перечень террористов и экстремистов по данным Росфинмониторинга.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, [email protected]

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Главный редактор Алмаев Тимур Рамильевич

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: [email protected] / [email protected]

18+

Яндекс.Метрика
Регионы