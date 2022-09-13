Мэр Уфы «рассмеялся» под постом в соцсетях о долгах родного города Нефтекамска

Мавлиев со своей официальной страницы «Вконтакте» «заценил» и прокомментировал пост первым, оставив два эмодзи — хохочущее лицо и изображение согнутой руки, будто бы демонстрирующей силу и мощь. Администрация сообщества такую реакцию госслужащего приняла в штыки.