Какая погода ждет жителей Уфы в эти выходные

Резкое похолодание, буквально шокировавшее, жителей башкирской столицы в начале этой осени постепенно сменяется «бабьим летом». Так, по данным сервиса «Яндекс.погода» в будни на этой неделе температура воздуха составит до +19 градусов Цельсия.