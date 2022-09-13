Гендиректор Газпром межрегионгаз презентовал стенд-символ дома тысяч россиян

Гендиректор Газпром межрегионгаз презентовал стенд-символ дома тысяч россиян

Гендиректор Газпром межрегионгаз презентовал стенд-символ дома тысяч россиян

Сегодня, 22:23
Общество
Группа «Газпром межрегионгаз» в ходе Петербургского международного газового форума — 2022 (ПМГФ-2022), который проходит в данный момент, представлена двумя стендами. Это «Добрый дом» (стенд ООО «Газпром межрегионгаз») и «Газификация России» (стенд ООО «Газпром газификация»).

Как рассказал генеральный директор «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов, концепция уникального дома-стенда ООО «Газпром межрегионгаз» основана на собирательном образе простого сельского дома, куда пришел газ. Об этом пишут iz.ru. Стенд символизирует тысячи домов и сотни тысяч семей, использующих природный газ — экологичный и экономичный энергетический ресурс. К дому подходит известная желтая труба, полностью оборудована котельная с двухконтурным котлом с водогреем. В рамках программы догазификации до конца текущего года свыше 650 тыс. домов получат газ.

Второй стенд представляет собой уникальную вышитую карту России. Впервые ее представили в июне этого года на ПМЭФ. Сейчас карту дополнили данными о количестве заключенных договоров на ускоренную догазификацию. Каждый регион анимирован в своем стиле, демонстрирует масштаб деятельности, а также территории, на которых присутствует «Газпром межрегионгаз» в рамках программы развития газоснабжения и газификации, а также ускоренной догазификации.

В интерактивном варианте карту впервые покажут в рамках ПМГФ на стенде «Газпром межрегионгаза» в пассаже «Экспофорума». Интерактивная карта связана с тач-панелью. При нажатии на любой субъект РФ на планшете появляется информация о потенциале догазификации данного региона, демонстрируются видеоролики «Эстафета газа» — о новых потребителях, в дома которых пришел газ.

Также на панели есть выход на сайт Gazprommap.ru — официальный сайт программы газификации РФ, где подробно рассказывают о том, как реализуются программы развития газоснабжения и газификации ПАО «Газпром».

На стенде «Газификация России» размещена студия RUTUBE и единого оператора газификации, представивших новое медиапространство «Газ для России».

Гости студии — спикеры, присутствующие на форуме, эксперты отрасли — в формате живой беседы поделятся своими впечатлениями, обменяются мнениями о мероприятиях и проблематике развития газовой сферы.

Самостоятельным треком программы будут обсуждения актуальных вопросов социальной газификации с потребителями. Дневники форума станут еще одним форматом вещания. У каждого желающего появится возможность посмотреть на площадке RUTUBE репортажи с региональных экспозиций Астраханской и Томской областей, объединенной экспозиции «Импортозамещение в газовой отрасли», «Рос-Газ-Экспо», финиш автопробега «Газ в моторы» и многое другое.

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