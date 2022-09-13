Бюджет Башкирии в 2022 году увеличат на 15,4 миллиарда рублей

Региональное министерство финансов выступило с предложением увеличить бюджет Башкирии на 2022 год на 15,4 миллиарда рублей. Об этом сообщает вице-премьер и глава ведомства Лира Игтисламова.
По словам Игтисламовой, экономика справляется, а план по налоговым и неналоговым доходам в настоящий момент поднимается. Сообщается также, что из федерального бюджета будет дополнительно выделено семь миллиардов рублей. Дополнительные средства будут направлены на социальные выплаты, корректировку Республиканской адресной инвестиционной программы, Дорожного фонда.
Таким образом, объем республиканского бюджета в 2022 году составит по доходам 271,9 млрд руб. (+ 15,4 млрд руб.), по расходам — 296 млрд руб. (+19,9 млрд руб.). В свою очередь, дефицит запланирован в объеме 24,1 млрд руб. (+4,5 млрд руб.).
Отмечается, что законопроект уже был проанализирован и одобрен аудиторами Контрольно-счётной палаты РБ. Выявлено, что дефицит и размер госдолга не выходят за рамки ограничений, предусмотренных Бюджетным кодексом РФ. Внесение изменений в закон о бюджете рассмотрено в ходе заседания профильного комитета регионального Госсобрания.