Бюджет Башкирии в 2022 году увеличат на 15,4 миллиарда рублей

Бюджет Башкирии в 2022 году увеличат на 15,4 миллиарда рублей
Бюджет Башкирии в 2022 году увеличат на 15,4 миллиарда рублей
Сегодня, 14:56ОбществоАзамат НуховФото: Photobank Ura Media / 1MI
О внесении изменений в закон о бюджете сообщает министр финансов республики Лира Игтисламова

Региональное министерство финансов выступило с предложением увеличить бюджет Башкирии на 2022 год на 15,4 миллиарда рублей. Об этом сообщает вице-премьер и глава ведомства Лира Игтисламова.

По словам Игтисламовой, экономика справляется, а план по налоговым и неналоговым доходам в настоящий момент поднимается. Сообщается также, что из федерального бюджета будет дополнительно выделено семь миллиардов рублей. Дополнительные средства будут направлены на социальные выплаты, корректировку Республиканской адресной инвестиционной программы, Дорожного фонда.

Таким образом, объем республиканского бюджета в 2022 году составит по доходам 271,9 млрд руб. (+ 15,4 млрд руб.), по расходам — 296 млрд руб. (+19,9 млрд руб.). В свою очередь, дефицит запланирован в объеме 24,1 млрд руб. (+4,5 млрд руб.).

Отмечается, что законопроект уже был проанализирован и одобрен аудиторами Контрольно-счётной палаты РБ. Выявлено, что дефицит и размер госдолга не выходят за рамки ограничений, предусмотренных Бюджетным кодексом РФ. Внесение изменений в закон о бюджете рассмотрено в ходе заседания профильного комитета регионального Госсобрания.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, [email protected]

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Главный редактор Алмаев Тимур Рамильевич

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: [email protected] / [email protected]

18+

Яндекс.Метрика
Регионы