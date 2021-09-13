В Уфе ушла из жизни член СПЧ при главе Башкирии Индира Салахова

Это очень красивый человек во всех отношениях. Индира очень много спасала животных, выхаживала, вытаскивала с того света и боролась за права животных города, страны, чтобы все, кого не забрали с улицы, тоже имели право на жизнь. У Индиры осталось много животных (кошек и собак). Их надо куда то пристраивать. Если кто готов чем-то помочь, советом, делом или передержкой, напишите, пожалуйста.Альянс защиты животных Стерлитамак