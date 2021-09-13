В Уфе скончался детский врач анестезиолог-реаниматолог больницы скорой медпомощи

В Уфе скончался детский врач анестезиолог-реаниматолог больницы скорой медпомощи
В Уфе скончался детский врач анестезиолог-реаниматолог больницы скорой медпомощи
Вчера, 16:54ОбществоИрина ДеревянчукФото: vk.com/bsmp_ufa
Предполагаемая причина кончины медика – коронавирус.

Сегодня состоялись похороны детского врача анестезиолога-реаниматолога Больницы скорой медицинской помощи Альфреда Ишмуратова. Он ушел из жизни в возрасте 61 года, как сообщали некоторые коллеги погибшего, причиной смерти доктора стала новая коронавирусная инфекция.

Точную причину смерти Ишмуратова озвучат уже после проведения экспертизы. Также сегодня стало известно о кончине от коронавиируса известной зоозащитницы Индиры Салаховой, которая являлась членом СПЧ при главе Башкирии.

В группе больницы в социальной сети коллеги выражают соболезнования близким в связи с трагической утратой, добрые слова под постом оставляют и благодарные пациенты доктора Ишмуратова.

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