В Башкирии школьник нашел зуб мамонта в поле, где пас коров

Происхождение кости подтвердила и биолог геопарка «Янган-Тау» Полина Полежайкина. Так, она отметила, что в Салаватском районе не раз находили зубы и бивни мамонтов, особенно недалеко от рек, так как берега часто обваливаются и показывают содержимое.