В Башкирии отопительный сезон в больницах, школах и детсадах начнется 16 сентября

Министр ЖКХ Башкирии Алан Марзаев на оперативном совещании в правительстве региона рассказал о ходе подготовки к отопительному сезону в регионе. По его словам все муниципалитеты (63 муниципалитета) проинформировали МинЖКХ о заполнении систем отопления водой, 5 муниципалитетов подготовили паспорта готовности к зиме (Белебеевский, Белокатайский, Давлекановский, Кранокамский и Мелеузовский районы).
Известно и то, как скоро дадут тепло в детских учреждениях и больницах Башкирии – в четверг, 16 сентября. Если погода не изменится, планируется к 20-22 сентября начать и подключения многоквартирных домов, однако никаких точных дат пока не озвучено.