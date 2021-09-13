В Башкирии мужчина обнаружил в списке избирателей погибших 20 лет назад родителей

В Башкирии мужчина обнаружил в списке избирателей погибших 20 лет назад родителей
В Башкирии мужчина обнаружил в списке избирателей погибших 20 лет назад родителей
Вчера, 15:50ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
Суд отказался возбуждать уголовное дело по данному факту еще в апреле.

В Стерлитамаке, как сообщает издание «Эхо Москвы», произошел инцидент Гоголевского масштаба. Так, местный житель в 2018 году на выборах президента России обнаружил в списках избирателей, умерших в 2002 и 2003 годах родителей. Тогда же мужчина предъявил членам ЦИК №659 свидетельство о смерти и потребовал убрать из списка фамилии родителей. Но ситуация повторилась и в 2020 году уже на голосовании по поправкам в Конституцию РФ. В этот раз мужчина не стал просто предъявлять свидетельства о смерти, а вызвал полицию и написал заявление с жалобой на фальсификацию избирательных документов.

Однако в возбуждении уголовного дела мужчине было отказано, известно, что соответствующее постановление было подписано еще в апреле.

Теперь же делом начал заниматься общественник Альберт Рахматуллин. По его мнению, включение в списки «мертвых душ» происходит преднамеренно, для того чтобы была возможность проголосовать за них. Между тем председатель участковой комиссии Лисенкова утверждает, что в обычной ситуации списки избирателей сверяются с «фактическим выходом по месту жительства», а в 2020 году ситуация была, воистину необычайная, данная процедура была отменена ТИКом в связи с пандемией. Также она отметила, что невозможно проверить преднамеренно ли была проигнорирована информация о смерти избирателей, так как срок хранения журнала корреспонденции истек более 15 лет назад.

Напомним, что 17 сентября в Башкирии состоится голосование, в ходе которого жителям региона предстоит выбрать депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и дополнительные выборы депутатов Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан (Толбазинский, Краснохолмский и Буйский районы).

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