В Башкирии досрочно завершится адресная программа

Стало известно, что Башкирия обязуется завершить расселение аварийного фонда до конца 2023 года. Так, согласно сообщению Министерства строительства и архитектуры республики, Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил заявку на предоставление 951,48 миллионов рублей на досрочное завершение адресной программы. Известно, что Башкирия из своего бюджета выделит более 211 миллионов рублей. Все средства направят на расселение 1 530 человек из 602 аварийных домов в 16 муниципалитетах республики.