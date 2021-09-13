МВД проверит книгу Ярмыш на пропаганду наркотиков и ЛГБТ

Письменное обращение направили в Генпрокуратуру представители общественности, имеющие отношение к Федеральному проекту по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК). Они просят проверить книгу Ярмыш, поскольку она описывает лесбийские постельные сцены, а также инструктирует о том, как курить гашиш.