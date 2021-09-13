МВД проверит книгу Ярмыш на пропаганду наркотиков и ЛГБТ

По данным информационного издания RT, правоохранительные структуры Москвы планируют провести проверку издания на предмет его соответствия закону.
Письменное обращение направили в Генпрокуратуру представители общественности, имеющие отношение к Федеральному проекту по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК). Они просят проверить книгу Ярмыш, поскольку она описывает лесбийские постельные сцены, а также инструктирует о том, как курить гашиш.
Московским полицейским предстоит теперь вынести решение о том, присутствует ли на страницах издания пресс-секретаря российского оппозиционера Навального пропаганда наркотических веществ и ЛГБТ.
По словам главы ФПБК Виталия Бородина, Кире Ярмыш едва ли удастся избежать ответственности. Однако, пока неясно, какой она будет — административной или же уголовной.
«Мы настаиваем, чтобы Ярмыш была привлечена именно к уголовной ответственности», — заявил Бородин.
16 августа текущего года суд вынес вердикт о том, что Кира Ярмыш виновна в «подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил». Пресс-секретаря приговорили к полутора годам заключения.
27 августа сторона защиты обратилась с апелляцией. Однако, Кира Ярмыш предпочла не дожидаться результата и покинула Россию.