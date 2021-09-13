Глава РЭО: Отсрочка реформы РОП противоречит экологическому благополучию страны

Глава РЭО: Отсрочка реформы РОП противоречит экологическому благополучию страны
Глава РЭО: Отсрочка реформы РОП противоречит экологическому благополучию страны
Вчера, 16:59ОбществоФото: reo.ru
Гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев выступил против поэтапного роста нормативов утилизации отходов. По его словам, отсрочка реформы расширенной ответственности производителей (РОП) противоречит поручениям президента и принципам экологического благополучия России.

Ранее Минсельхоз России предложил отложить реформу РОП, заявив, что обязательства по утилизации мусора должны расти поэтапно, вплоть до 2025 года, передает kp.ru.

Инициативу осудило экспертное сообщество, в частности глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов, который отметил, что времени для адаптации у бизнеса было достаточно — РОП введена в России с 2015 года.

Исмаилов считает, что со следующего года нужно вводить норматив утилизации до 100%. Он напомнил, что существующей альтернативой экосбору является самостоятельная утилизация отходов.

«Без наполнения отрасли поступлениями от экосбора, который послужит главным источником инвестиций в инфраструктуру, мы будем отставать в развитии всей реформы обращения с ТКО», — считает эксперт.

Исмаилов также добавил, что введение 100-процентного норматива утилизации с 2022 года не приведет к росту цен. Он предостерег компании, играющие на блокировке принятия закона, от спекуляций на эту тему. Позицию Исмаилова поддержал и председатель комитета по природопользованию и экологии «Деловой России» Ильдар Неверов. По его словам, введение норматива ниже 100-процентного показателя является половинчатой мерой, а позиция по этому вопросу Минсельхоза не выдерживает никакой критики.

При этом Денис Буцаев заметил, что предложение растянуть переход на 100%-ный норматив утилизации до 2025 года равнозначно предложению перенести реализацию концепции РОП на 2025 год.

«Реальная стоимость 100-процентной утилизации не способна существенно увеличить стоимость конечного товара. Что же касается роли бизнес-ассоциаций, то посредством таких объединений „загрязнители“ получают возможность экономить на уплате экологического сбора путем занижения в ходе конкурентных процедур стоимости услуг по утилизации», — заключил Буцаев.

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