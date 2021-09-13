Эксперты опасаются, что истерзанная пандемией медицина не выдержит урезания трат

Сокращение финансирования медицины заметили журналисты издания «Новые Известия» и совместно с экспертами проанализировали, какие регионы России больше других пострадали от экономии на фоне кризиса. Попытались они выяснить и то, какие субъекты федерации смогли сохранить и улучшить темпы . Анализировали журналисты и эксперты фактические расходы бюджета того или иного региона за период с января по июль текущего года и результаты их удивили.
Так в 21 субъекте федерации расходы на здравоохранение сократили более чем на четверть. Директор Научно-исследовательского финансового института Министерства финансов Николай Авксентьев не считает это критичным, ведь первый год пандемии был аномальным, из-за чего в данный момент и действует эффект высокой базы. Сам этот год (2020) эксперт предложил рассматривать как феномен.
Однако по мнению же специалистов возврат к ранее взятым трендам не выглядит уместным на фоне текущей ситуации с пандемией. Так, сегодня в сутки от коронавируса в стране умирает 700-800 человек, ежедневно заражается более 25 тысяч человек. И это при том, что в первом полугодии 2020 года, в разгар первой волны пандемии специалисты фиксировали максимум около 11 тысяч заражений и до 230 смертей в сутки. К примеру в одной только Башкирии каждую неделю устанавливаются новые рекорды по количеству смертей и заражений в сутки.
Александр Саверский полагает, что для понимания ситуации необходимо изучать именно консолидированные расходы, а не ограничиваться расходами бюджетов регионов. Финансирование идёт и от федерального бюджета, и от ФОМС. К тому же не первый год идут разговоры о переходе на одноканальную систему финансирования.
Федеральный бюджет расходы сократил: по данным Единого портала бюджетной системы РФ, за 7 месяцев 2020 года на медицину было выделено 766,3 млрд рублей, а в текущем 2021 году – 746 млрд рублей. По мнению Счетной палаты сокращение расходов бюджетов всех уровней вызвано именно тем, что людей стали меньше лечить. В оперативном мониторинге Счетной Паланы сообщается, что по разделу «Здравоохранение» зафиксировано снижение на 14,1%. Причиной называют уменьшение объемов медпомощи после введения ковидных ограничений.
Надо признать, что Фонд обязательного медицинского страхования увеличил и расходы. Так в 2021 году запланировано выделить на 185 млрд рублей больше, чем в прошлом году. Компенсировать бюджетную экономию это увеличение не может – по итогам 7 месяцев совокупное финансирование все равно оказывается на 17,4 млрд рублей меньше чем в прошлом году.
Рассмотрели журналисты с экспертами и ситуацию с тратами на здравоохранение в регионах. В разных субъектах траты на каждого жителя варьируются в диапазоне от 2 до 34 тысяч рублей на душу населения. При этом нельзя забывать, что основные расходы нужно будет осуществить во второй половине года. По оценке специалистов Высшей школы экономики к концу года регионы могут прийти с дефицитом в 1,2 трлн рублей.
Что касается Башкортостана, республика занимает 7 строчку в рейтинге Топ-10 регионов, сокративших расходы на медицину. 32% – именно на столько по данным Новых Известий сохранила Башкирия бюджетные расходы на медицину. На фоне этого будет нелишним напомнить громкие истории с оптимизацией медицинских учреждений республики, которые уже становились даже причиной схода граждан. Планы по объединению разных ЦРБ столкнулись с недовольством пациентов, самих врачей и профсоюза медиков «Действие».