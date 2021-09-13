Эксперты опасаются, что истерзанная пандемией медицина не выдержит урезания трат

Эксперты опасаются, что истерзанная пандемией медицина не выдержит урезания трат
Эксперты опасаются, что истерзанная пандемией медицина не выдержит урезания трат
Вчера, 18:43ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1mediainvest
В 21 регионе России траты бюджета на сферу здравоохранения сократились более чем на четверть.

Сокращение финансирования медицины заметили журналисты издания «Новые Известия» и совместно с экспертами проанализировали, какие регионы России больше других пострадали от экономии на фоне кризиса. Попытались они выяснить и то, какие субъекты федерации смогли сохранить и улучшить темпы . Анализировали журналисты и эксперты фактические расходы бюджета того или иного региона за период с января по июль текущего года и результаты их удивили.

Так в 21 субъекте федерации расходы на здравоохранение сократили более чем на четверть. Директор Научно-исследовательского финансового института Министерства финансов Николай Авксентьев не считает это критичным, ведь первый год пандемии был аномальным, из-за чего в данный момент и действует эффект высокой базы. Сам этот год (2020) эксперт предложил рассматривать как феномен.

Однако по мнению же специалистов возврат к ранее взятым трендам не выглядит уместным на фоне текущей ситуации с пандемией. Так, сегодня в сутки от коронавируса в стране умирает 700-800 человек, ежедневно заражается более 25 тысяч человек. И это при том, что в первом полугодии 2020 года, в разгар первой волны пандемии специалисты фиксировали максимум около 11 тысяч заражений и до 230 смертей в сутки. К примеру в одной только Башкирии каждую неделю устанавливаются новые рекорды по количеству смертей и заражений в сутки.

Александр Саверский полагает, что для понимания ситуации необходимо изучать именно консолидированные расходы, а не ограничиваться расходами бюджетов регионов. Финансирование идёт и от федерального бюджета, и от ФОМС. К тому же не первый год идут разговоры о переходе на одноканальную систему финансирования.

Федеральный бюджет расходы сократил: по данным Единого портала бюджетной системы РФ, за 7 месяцев 2020 года на медицину было выделено 766,3 млрд рублей, а в текущем 2021 году – 746 млрд рублей. По мнению Счетной палаты сокращение расходов бюджетов всех уровней вызвано именно тем, что людей стали меньше лечить. В оперативном мониторинге Счетной Паланы сообщается, что по разделу «Здравоохранение» зафиксировано снижение на 14,1%. Причиной называют уменьшение объемов медпомощи после введения ковидных ограничений.

Надо признать, что Фонд обязательного медицинского страхования увеличил и расходы. Так в 2021 году запланировано выделить на 185 млрд рублей больше, чем в прошлом году. Компенсировать бюджетную экономию это увеличение не может – по итогам 7 месяцев совокупное финансирование все равно оказывается на 17,4 млрд рублей меньше чем в прошлом году.

Рассмотрели журналисты с экспертами и ситуацию с тратами на здравоохранение в регионах. В разных субъектах траты на каждого жителя варьируются в диапазоне от 2 до 34 тысяч рублей на душу населения. При этом нельзя забывать, что основные расходы нужно будет осуществить во второй половине года. По оценке специалистов Высшей школы экономики к концу года регионы могут прийти с дефицитом в 1,2 трлн рублей.

Что касается Башкортостана, республика занимает 7 строчку в рейтинге Топ-10 регионов, сокративших расходы на медицину. 32% – именно на столько по данным Новых Известий сохранила Башкирия бюджетные расходы на медицину. На фоне этого будет нелишним напомнить громкие истории с оптимизацией медицинских учреждений республики, которые уже становились даже причиной схода граждан. Планы по объединению разных ЦРБ столкнулись с недовольством пациентов, самих врачей и профсоюза медиков «Действие».

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