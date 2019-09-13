Житель Башкирии завалил мусором крыльцо приемной депутата

«Очень жаль, что нельзя взять и «выключить» всех коммунальщиков, отвечающих за уборку, чтобы через месяц, с трудом находя дорогу домой, Хьюстон наконец понял, что у нас проблемы. Проблема под названием «меня это не касается». Жить по схеме «моя квартира — это мой дом, мой подъезд, возможно, касается меня совсем чуть-чуть, а всё, что за его пределами — это уже не дом». Абсурд?», – высказался по поводу произошедшего Хазигалеев.