Житель Башкирии выиграл в лотерею миллион рублей

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Оператор лотерей «Столото» опубликовал на сайте сообщение о крупном выигрыше жителя Уфы.
По данным «Столото» обладатель счастливого билета выиграл миллион рублей. Потратил он на лотерею всего 40 рублей, приобретя лотерею «Гослото «5 из 36» приобрел его за 40 рублей на сайте.
В республике это не первый случай крупного выигрыша, в конце августа еще одному уфимцу удалось получить приз в размере 7 млн рублей.
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