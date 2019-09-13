В Уфе на два года перекроют движение возле Бельского моста

По сообщению пресс-службы, перекрытие необходимо в связи с реконструкцией мостового перехода через Белую в створе улицы Воровского. Будет закрыт участок от улицы Демской до улицы Школьной.

В мэрии напоминают, что закладка первого камня в строительство нового моста состоялась в июле этого года. Проект предусматривает металлическую вставку нового моста с тремя полосами для движения. Работы синхронизируют с расширением проспекта Салавата Юлаева, реконструкцией моста и развязки на улице Пугачева.