В Уфе на два года перекроют движение возле Бельского моста
13 сентября, 11:41ОбществоРоман Фаткуллин
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В администрации Уфы сообщили, что в период с 16 сентября по 31 декабря 2021 года будет перекрыто движение автотранспорта по проезжей части улицы Малой Заречной.
По сообщению пресс-службы, перекрытие необходимо в связи с реконструкцией мостового перехода через Белую в створе улицы Воровского. Будет закрыт участок от улицы Демской до улицы Школьной.
В мэрии напоминают, что закладка первого камня в строительство нового моста состоялась в июле этого года. Проект предусматривает металлическую вставку нового моста с тремя полосами для движения. Работы синхронизируют с расширением проспекта Салавата Юлаева, реконструкцией моста и развязки на улице Пугачева.
В администрации призывают жителей проявить понимание и терпение в период проведения реконструкции мостового перехода через реку Белая.
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