В Башкирии подорожали некоторые продукты

По информации аналитиков, более всего почти на 9% выросла стоимость огурцов – до 56,5 рублей. Повысилась практически на 3% стоимость и варено-копченной колбасы до 403 рублей. Помимо этого, подорожали более чем на 2% шоколадные конфеты – килограмм в среднем обойдется в 284 рубля, а также выросла практически на 2% цена на сметану – 198 рублей.