В Башкирии подорожали некоторые продукты
13 сентября, 11:03ОбществоРоман ФаткуллинФото: Кристина Дейнеко
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Башстат проанализировал изменение цен на продуктовый ряд за прошедшую неделю.
По информации аналитиков, более всего почти на 9% выросла стоимость огурцов – до 56,5 рублей. Повысилась практически на 3% стоимость и варено-копченной колбасы до 403 рублей. Помимо этого, подорожали более чем на 2% шоколадные конфеты – килограмм в среднем обойдется в 284 рубля, а также выросла практически на 2% цена на сметану – 198 рублей.
В то же время подешевели сезонные фрукты и овощи – яблоки, помидоры, капуста картофель, морковь. Стоимость картофеля упала на 8% (18,75 рубля), свежая белокочанная капуста на 4%процента (20,61 рубля), морковь на 14% (22,09 рубля), свежие помидоры на 5% (45,89 рубля), яблоки на 8% (81,45 рубля).
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