Уфимцев предупредили о массовых проверках на дорогах

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В городской госавтоинспекции предупредили о том, что завтра, 14 сентября, в городе пройдут массовые проверки водителей.
В релизе пресс-службы ГИБДД уточняется, что проверки будут проводиться в целях профилактики дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями и недопущения грубых нарушений правил дорожного движения.
Водителей попросили быть бдительными и благоразумными на дорогах.
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