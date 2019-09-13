«Списки готовились в новогодние каникулы»: свидетель вступился за экс-вице-мэра Уфы

Накануне, 12 сентября, в Октябрьском районном суде Уфы состоялось очередное заседание по делу, которое журналисты прозвали «Аферой на миллиард». Подробности сообщил «КоммерсантЪ-Башкортостан».

Напомним, обвиняемыми по нему проходят бывшие вице-мэр Уфы Александр Филиппов и экс-начальник управления капстроительства администрации города Марат Гареев. Как следует из материалов дела, бывшие чиновники обвиняются в незаконном включении в федеральную программу расселения ветхого и аварийного жилья домов, которые были ранее переданы застройщикам по договорам развития и должны были расселяться за их счет. Включение домов в программу позволило снести их за счет бюджета, при этом компенсации в бюджет застройщики не заплатили. Ущерб, нанесенный бюджетам трех уровней, следствие оценило в 1,2 млрд руб. При этом сами подсудимые Филиппов и Гареев свою вину не признают.

На сей раз показания по делу давал бывший руководитель отдела по работе с недвижимостью МУП «Центр недвижимости Уфы» Николай Айгузин, рассказавший любопытные подробности.

Свидетель признался, что списки домов готовились без непосредственного участия подсудимых. Их составляли в авральном режиме сразу после новогодних каникул, в начале января 2013 года, чтобы успеть оформить документы на получение средств от Фонда реформирования ЖКХ.

Адвокаты подсудимых добились от свидетеля показаний о том, что Филиппов и Гареев не давали прямых указаний включить те или иные дома в список расселяемых за счет госбюджета.

Итогом авральной работы стал перечень из 513 аварийных домов. Данные о домах были внесены в информационную систему «Реформа ЖКХ» с учетом сверки материалов с оригиналами документов, подтверждающих их аварийное состояние. Из МУП «Центр недвижимости» списки поступили в Министерство строительства РБ, а оттуда – на утверждение в мэрию.

В списках было много технических ошибок, так что они неоднократно подвергались корректировке и по новой уходили на утверждение по инстанциям.

Свидетель заявил, что ответственным за формирование перечня был вовсе не Александр Филиппов, а тогдашний мэр города Ирек Ялалов.

Николай Айгузин также рассказал, что по договорам развития застроенных территорий вопросов не возникало, и выделять такие дома в системе «Реформа ЖКХ» никто не требовал.

- Была информация, что выделяемые лимиты касаются всего объема расселяемого жилья, - пояснил Николай Айгузин.

По его словам, когда полиция возбудил уголовное дело, суд по которому сейчас проходит, МУП «Центр недвижимости» сформировал новый перечень аварийного жилья. И опять же под ними стояла подпись Ирека Ялалова.

Николай Айгузин подтвердил, что в 2014 году федеральный Фонд содействия реформированию ЖКХ на запрос о возможности включения домов из территорий развития в программу расселения за счет бюджета, поступил ответ, что прямого запрета нет.

Судебное разбирательство продолжится 16 сентября.