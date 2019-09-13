Ростов-на-Дону получил мотивацию для развития накануне 270-летнего юбилея

Руководитель региона уверен, что старшее поколение дало основу для динамичного развития столицы Дона, и на сегодняшний день задача заключается в том, чтобы достичь максимальной безопасности и уюта для жителей Ростова-на-Дону и его гостей.

К 270-летнему юбилею Ростов-на-Дону стал чем-то большим, чем просто торговый город, несмотря на то, что эта сфера и стала фактором его развития, сообщает rostovgazeta.ru. Донская столица является третьей в стране по количеству субъектов малого и среднего предпринимательства при инвестиционных показателях экономики по состоянию на первые 6 месяцев 2019 года, превысивших 34 млрд. рублей.

Крупная промышленность Ростова-на-Дону основывается на ставших легендарными предприятиях: Ростсельмаш, Роствертол и Ростовский научно-исследовательский институт радиосвязи.

В строительство жилых домов Ростова-на-Дону инвестируется свыше 168 млрд рублей. Так, по объемам ввода жилья город стал вторым в числе городов-миллионников нефедерального значения. При этом под жилые застройки появились целые районы. Украшением города стали Левобережный парк, исторический парк «Россия – моя история», стадион «Ростов-Арена», обновленный Гребной канал.

В соответствии с информацией, в 2019 году объем введенного жилья составил 700 тыс. кв. метров, а до конца года в эксплуатацию будут сданы 1 млн 259 тыс. кв. метров жилых площадей.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев уверен, что столица Дона не может остановиться на достигнутом, а обеспечить дальнейшее развитие смогут национальные проекты, результаты воплощения которых уже можно отследить. В частности, 1 сентября была официально открыта новая школа в Суворовском микрорайоне, рассчитанная на 1340 мест, а еще одна школа в Красном Аксае заработает до конца 2019 года. Вместе с тем планируется отстроить 6 детсадов, два их которых — на 220 и 190 мест - будут построены к концу 2019 года. Предстоит также привести в порядок два парка и зеленую зону у реки Темерник.

В скором времени будет проведен капремонт поликлиники при областной детской больнице. Также будет построен первый хирургический центр инновационных технологий, уникальный для России. На базе Донского государственного технического университета уже создан высокотехнологичный научно-образовательный центр.

Василий Голубев убежден в том, что внедрение информационных технологий является основой создания Нового Ростова. Город входит в число лидеров по цифровизации в России — технологии применяются в медицине, сфере ЖКХ и транспорта.