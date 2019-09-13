Расследование массового отравления шаурмой в Уфе проконтролирует прокуратура

Накануне, 12 сентября, стало известно, что прокуратура подключилась к расследованию громкого «дела о шаурме» в Уфе. Об этом сообщается на сайте регионального ведомства.

Напомним, все 15 пострадавших, среди которых есть пятеро детей и беременная женщина, приобрели шаурму в одном киоске, и в течение нескольких часов попали в больницу с сильнейшим отравлением. Пятеро до сих находятся в тяжелом состоянии, включая четверых детей.

Отец двух отравившихся мальчиков ночью приезжал в киоск и пообщался с продавцами, которые признались, что по указанию хозяина реализовали остатки продукции с явно истекшим сроком годности.

Опасный киоск закрыт, вся продукция изъята и передана на экспертизу, сотрудники точки общепита направлены на обследование.

В прокуратуре пояснили, что результаты всех исследований, проводимых Роспотребнадзором, и весь ход расследования уголовного дела взяты на особый контроль.

Кстати, вчера же мэр Уфы Ульфат Мустафин в соцсетях предложил обсудить вопрос о закрытии всех подобных заведений в городе.