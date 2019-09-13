Радий Хабиров заявил, что хочет развивать коневодство
Руководитель региона Радий Хабиров на странице в социальной сети Вконтакте заявил, что намерен не сдавать лидерские позиции в коневодческой отрасли
«Коневодство для нас – не просто национальная традиция. Это важная часть нашей экономики. Мы – вторые в стране по поголовью лошадей, в отрасли так или иначе заняты более 50 тысяч человек», – заявил он.
В то же время Радий Хабиров отметил, что в последнее время эта сфера пришла в упадок. Среди причин врио назвал устаревшую материальную базу хозяйств и ипподромов, а также нехватку специалистов.
«Поголовье снижается, качество генофонда легендарной нашей башкирской лошадки – тоже. Приняли решения: 1) к 20-му году привести в порядок племенное дело; 2) проводить регулярные скачки для повышения интереса к отрасли; 3) ввести в этом году господдержку конезаводчиков; 4) запустить на будущий год обучение специалистов; 5) поддерживать детские конно-спортивные комплексы», – заявил он.