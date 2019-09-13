Радий Хабиров заявил, что хочет развивать коневодство

«Коневодство для нас – не просто национальная традиция. Это важная часть нашей экономики. Мы – вторые в стране по поголовью лошадей, в отрасли так или иначе заняты более 50 тысяч человек», – заявил он.

В то же время Радий Хабиров отметил, что в последнее время эта сфера пришла в упадок. Среди причин врио назвал устаревшую материальную базу хозяйств и ипподромов, а также нехватку специалистов.