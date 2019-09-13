Пустырь в Уфе превратится в сквер

В мэрии уточняют, что возле спортивно-оздоровительного комплекса БГПУ появится сквер, его площадь составит 2 700 квадратных метров.

В новом сквере планируется обустроить спортивную зону и зону для отдыха, которые будут отделены друг от друга кустарниками и зелеными насаждениями. Часть существующих деревьев планируется оставить, а часть убрать для посадки новых.

В настоящий момент на этом месте находится пустырь, ранее, до застройки микрорайона здесь был глубокий овраг.