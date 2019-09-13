Пустырь в Уфе превратится в сквер

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В городской администрации сообщили о благоустройстве нового места для отдыха в микрорайоне «Южный» Кировского района.
В мэрии уточняют, что возле спортивно-оздоровительного комплекса БГПУ появится сквер, его площадь составит 2 700 квадратных метров.
В новом сквере планируется обустроить спортивную зону и зону для отдыха, которые будут отделены друг от друга кустарниками и зелеными насаждениями. Часть существующих деревьев планируется оставить, а часть убрать для посадки новых.
В настоящий момент на этом месте находится пустырь, ранее, до застройки микрорайона здесь был глубокий овраг.
Вчера, 12 сентября, Медиакорсеть передавала, что власти обещали построить новый сквер также и в Сипайлово. Об этом заявил Радий Хабиров, увидев пустырь возле школы.
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