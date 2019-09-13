Прокуратура сняла арест с земель «Госстроя» в Уфе

По информации издания, «Герал» входит в группу компаний «Госстрой» бизнесмена Кирилла Бадикова. В отношении «Герала» ранее были возбуждены исполнительные производства и наложен запрет на регистрацию двух земельных участков, на которых компания строит ЖК «Белая река». «Коммерсантъ» уточняет, что участки находятся в собственности застройщика.

«Так как земельные участки не относятся к имуществу, за счет которого могут быть исполнены обязательства должника, а арест мог привести к срыву сроков сдачи домов, прокуратура внесла протест на постановление приставов. Участки были освобождены от обременения», – отмечают прокуроры.