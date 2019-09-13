После шаурмы: В Башкирии три девочки попали в больницу из-за семян «ядовитого огурца»

Об этом сообщает ГТРК Башкортостан со ссылкой на салаватскую газету «Выбор». Три девочки 9 и 10 лет, играя с цветами в одном из дворов по ул. Островского на Салавата, обратили внимание на ранее им неизвестное растение, похожее на «шишку». Девочки после признались, что оно напомнило им огурец.

Играя с огурцом, девочки заметили у него семена черного цвета и решили попробовать. Горькое на вкус вещество им не понравилось и они решили дальше его не есть, однако им хватило употребленной дозы для отравления. С отравлением их доставили в больницу.

В настоящее время состояние детей оценивается как стабильное. Они находятся под пристальным наблюдением врачей.

Выяснилось также, что «ядовитым» огурцом» на самом деле оказался дурман обыкновенный, который вызывает после его употребления сухость слизистой, расширение зрачков, моторное возбуждение, сильную жажду и галлюцинации.

Ранее мы писали о том, что расследование массового отравления шаурмой в Уфе проконтролирует прокуратура. Сомнительный товар точки общепита изъят и передан на экспертизу.

Напомним, все 15 пострадавших, среди которых есть пятеро детей и беременная женщина, приобрели шаурму в одном киоске, и в течение нескольких часов попали в больницу с сильнейшим отравлением. Пятеро до сих находятся в тяжелом состоянии, включая четверых детей.