«Мусорная» реформа в Башкирии: Революция закончилась пшиком

На прошедшем вчера, 12 сентября, в информационном агентстве «Башинформ» на круглом столе, организованном общественной электрогазетой, посвященном ходу проведения так называемой «мусорной» реформы в Башкирии (реформы системы обращения с твердо-коммунальными отходами) было фактически констатировано, что с этим делом у нас практически полный швах.

Сразу напомним, чтобы два раза не вставать: круглые столы и различные обсуждения на тему этой реформы проводятся с завидной регулярностью. Автор лично побывал почти на десятке таких мероприятий за последние года полтора. И на каждом – до вчерашнего дня – он слышал в исполнении представителей республиканского Минэкологии, как главного актора реформы одно: мусорная реформа – это революция и мы ее творим, это звучало буквально. Потому что по ходу ее реализации Башкирия впереди планеты всей. Или, по крайней мере, в безусловных лидерах в России. Оказалось, что все далеко не так оптимистично.

Присутствовавший на вчерашнем круглом столе заместитель министра природопользования и экологии Башкирии Нияз Фазылов официально заявил: сейчас идёт не реформа (изменение существующей системы), а фактически формирование новой отрасли обращения с мусором. Одной из главных проблем он назвал некорректное предоставление жителям республики квитанций на оплату.

Фото: mkset.ru

У всех на слуху эти истории, когда квитанции приходят, скажем, на давно умерших людей или на тех, кто в данный момент в квартире не живёт. Вот, например, житель одного из сел Нуримановского района Башкирии уже пять лет прописан там, переехал туда жить. И пять лет не может ходить на выборы. Точнее, может, но свой голос отдать никому не может, потому что, несмотря на то, что он прописан в селе, в списках его нет.

Казалось бы, причем тут выборы? А вот причем: как в том анекдоте – жена давно умерла, а на выборы, оказывается, ходит исправно. Так и наш мужчина: в списках на выборы его нет, но зато квитанции на оплату вывоза мусора он получает регулярно, ежемесячно.

Замминистра Фазылов объяснил эту проблему тем, что региональные операторы не имеют доступа к базе данных людей, которая есть в Федеральной миграционной службе, это невозможно ввиду закона о защите персональных данных. Поэтому регоператорам приходится практически из открытых источников формировать свою базу данных плательщиков. В частности, используя списки жильцов электросетей. Ну ладно хоть не из «ВКонтакте» берут.

На вопрос о том, почему за почти 9 месяцев реформы и задолго до ее начала эта важнейшая проблема не была предусмотрена и решена, чиновник не ответил. Да, идет 2019 год, пятая часть 21 века прошла, а проблемы заранее решать не научились. Зато, говорят, собираемость хорошая.

Фото: mkset.ru

- В Уфе собираемость платежей доходит до 90%, – отметил чиновник.

Собираемость – это тарифы. А это ещё одна из важнейших проблем реформы. Оказалось, что наш Башкирский тариф – 70 рублей для горожанина и 35 рублей для селянина – самый низкий в Приволжском федеральном округе (ПФО) и практически во всей стране. Дело в том, что средний тариф по стране 120 рублей, в два раза больше, чем у нас. Популистски это, безусловно, хорошо. Но регоператоры жалуются и приводят, в общем-то, логические доводы.

- В действующем «мусорном» тарифе 18% – это на доставку ТКО. Но в нашей зоне доставка стоит 40 рублей, это действующий тариф организации, которая производит перевозку мусора. В городском тарифе это уже 60% (40 рублей в 70 рублях, прим.). А если мы взимаем тариф с жителя села, 35 рублей, то мы за доставку ещё свои 5 рублей вынуждены доплачивать. Поэтому, когда в Башкирии началось снижение цен на тарифы, снижать нужно было все тарифы системно, а не только для населения, – пожаловался руководитель одного из региональных операторов.

Фото: mkset.ru

Его поддержал председатель союза экологов республики Александр Веселов, попутно объяснив, почему в Башкирии не будет работать раздельный сбор мусора.

- С такими тарифами экономика отрасли не работает: в других регионах тариф равен 90-120 рублей. А раздельного мусора у нас никогда не будет до тех пор, пока не будет создана полная инфраструктура, цепочка. То есть, какой смысл разделять мусор, если он потом не перерабатывается и из него ничего вторичного ликвидного (что можно продать, прим.) не производится?

По словам эколога-общественника, Башкирия отстаёт по проведению реформы от других регионов ПФО, в которых аналогичная реформа тоже началась. Вот в этом месте бы почитать цитаты представителей Минэкологии о том, что мы творим революцию, что мы в лидерах, а не вот это вот все.

То, что с мусорной реформой у нас не все так, как ожидалось, официально подтвердил и замминистра экологии. Оказалось, что республиканский бюджет уже потратил только на покупку контейнеров полмиллиарда рублей! И это еще далеко не все.

Фото: mkset.ru

При этом нам постоянно говорят, что мусорная тема – это рынок. Даже объем рынка посчитали – порядка 4 миллиардов рублей в год только за обработку мусора населения республики. Но позвольте, рынок – это когда инвесторы, бизнес и вот это вот все. Но пока тратиться бюджет, то есть, наши с вами деньги.

- Реформа движется недостаточно активно. Республика уже потратила на это дело порядка 800 миллионов рублей: 500 миллионов – закупка контейнеров, 200 миллионов – строительство мусорных площадок и 100 миллионов направлено на проектирование и строительство мусоросортировочных мощностей. Износ техники составляет более 80%, – привел данные Нияз Фазлыев.

К отрицательным характеристикам хода реформы присоединился представитель прокуратуры Динар Фатхутдинов.

- Оказалось, что мы не готовы к таким объемам (мусора). Вот люди и недовольны: платят исправно, а вывозят нерегулярно, – заявил работник надзорного ведомства.

Это уже к другой проблеме: захламленности. Хотя сразу напрашивается вопрос напрашивается: а как можно было вообще не подготовится к реформе – такое вообще возможно? Ведь реформу готовили не один год, расчеты проводили. Непонятно.

На круглом столе были заявлены кроме указанных лиц блогеры. Однако никого из известных медийных сетевых писак почему-то в зале не оказалось. Зато были журналисты и были с ними перепалки вполне активные. Один из журналистов показал сюжет о захламленности мусором одного из главных городских парков – Непейцевского дендропарка. Также он рассказал, что в центре города чистят и убирают мусор на «красной линии», а что не успевают, прячут во дворах от внимательных глаз долой, чтобы гостей города не пугать. А то вдруг иностранные туристы всё-таки наводнят уфимские улицы поесть шашлыка в центре города, а тут мусор – будет неудобно.

Так вот, замминистра экологии вместо того, чтобы объяснить ситуацию, решил, что лучшее объяснение – это нападение. И, собственно, напал в привычном для чиновников ключе: мол, а чего вы плохие вещи показываете, разве ничего положительного не нашли снимать в сюжете? За что получил адекватный ответ:

- Это работа журналиста показывать на ошибки. А если мы будем только хорошее писать и показывать, вы вообще работать перестанете, – заявил коллега.

Пожалуй, это был как раз тот случай, когда чиновнику, ну правда - лучше было промолчать.

В общем и целом. Тема круглого стола, заявленная в приглашении, звучала так: «Ход реализации мусорной реформы в Башкирии», Насколько жители республики довольны ходом реформы?».

В действительности за почти полтора часа мероприятия не было найдено практически ни одного свидетельства того, что мусорная реформа в Башкирии идёт так, как надо. К этому выводу «Медиакорсеть» пришла ещё три месяца назад, проводя очередной суточный марафон «Уфалогия», посвященный реформе системы обращения с ТКО. Выводы тогда были сделаны неутешительные, перечислим их:

Чиновники не то чтобы не готовы, они не хотят нести ответственность.

Население не имеет площадей для складирования сортированного мусора дома, не имеет специальных контейнеров для сортированного ТКО.

Дети не видят примера бережного отношения к природе.

Взрослые безразличны к тому, что происходит, их больше беспокоит, что полный контейнер месяцами стоит во дворе, а бродячие собаки и ветер «помогают» мусору разлетаться по двору.

Во многих дворах нет контейнеров для батареек, термометров, лампочек и т. п.

Сознательные граждане, которые занимаются сортировкой и переработкой мусора – скорее не бизнесмены, а ратующие за чистый город граждане.