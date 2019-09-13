«Мусорная» реформа в Башкирии: Революция закончилась пшиком
За почти 9 месяцев проведения реформы не было достигнуто практически ни одного значимого положительного результата.
На прошедшем вчера, 12 сентября, в информационном агентстве «Башинформ» на круглом столе, организованном общественной электрогазетой, посвященном ходу проведения так называемой «мусорной» реформы в Башкирии (реформы системы обращения с твердо-коммунальными отходами) было фактически констатировано, что с этим делом у нас практически полный швах.
Сразу напомним, чтобы два раза не вставать: круглые столы и различные обсуждения на тему этой реформы проводятся с завидной регулярностью. Автор лично побывал почти на десятке таких мероприятий за последние года полтора. И на каждом – до вчерашнего дня – он слышал в исполнении представителей республиканского Минэкологии, как главного актора реформы одно: мусорная реформа – это революция и мы ее творим, это звучало буквально. Потому что по ходу ее реализации Башкирия впереди планеты всей. Или, по крайней мере, в безусловных лидерах в России. Оказалось, что все далеко не так оптимистично.
Присутствовавший на вчерашнем круглом столе заместитель министра природопользования и экологии Башкирии Нияз Фазылов официально заявил: сейчас идёт не реформа (изменение существующей системы), а фактически формирование новой отрасли обращения с мусором. Одной из главных проблем он назвал некорректное предоставление жителям республики квитанций на оплату.
У всех на слуху эти истории, когда квитанции приходят, скажем, на давно умерших людей или на тех, кто в данный момент в квартире не живёт. Вот, например, житель одного из сел Нуримановского района Башкирии уже пять лет прописан там, переехал туда жить. И пять лет не может ходить на выборы. Точнее, может, но свой голос отдать никому не может, потому что, несмотря на то, что он прописан в селе, в списках его нет.
Казалось бы, причем тут выборы? А вот причем: как в том анекдоте – жена давно умерла, а на выборы, оказывается, ходит исправно. Так и наш мужчина: в списках на выборы его нет, но зато квитанции на оплату вывоза мусора он получает регулярно, ежемесячно.
Замминистра Фазылов объяснил эту проблему тем, что региональные операторы не имеют доступа к базе данных людей, которая есть в Федеральной миграционной службе, это невозможно ввиду закона о защите персональных данных. Поэтому регоператорам приходится практически из открытых источников формировать свою базу данных плательщиков. В частности, используя списки жильцов электросетей. Ну ладно хоть не из «ВКонтакте» берут.
На вопрос о том, почему за почти 9 месяцев реформы и задолго до ее начала эта важнейшая проблема не была предусмотрена и решена, чиновник не ответил. Да, идет 2019 год, пятая часть 21 века прошла, а проблемы заранее решать не научились. Зато, говорят, собираемость хорошая.
- В Уфе собираемость платежей доходит до 90%, – отметил чиновник.
Собираемость – это тарифы. А это ещё одна из важнейших проблем реформы. Оказалось, что наш Башкирский тариф – 70 рублей для горожанина и 35 рублей для селянина – самый низкий в Приволжском федеральном округе (ПФО) и практически во всей стране. Дело в том, что средний тариф по стране 120 рублей, в два раза больше, чем у нас. Популистски это, безусловно, хорошо. Но регоператоры жалуются и приводят, в общем-то, логические доводы.
- В действующем «мусорном» тарифе 18% – это на доставку ТКО. Но в нашей зоне доставка стоит 40 рублей, это действующий тариф организации, которая производит перевозку мусора. В городском тарифе это уже 60% (40 рублей в 70 рублях, прим.). А если мы взимаем тариф с жителя села, 35 рублей, то мы за доставку ещё свои 5 рублей вынуждены доплачивать. Поэтому, когда в Башкирии началось снижение цен на тарифы, снижать нужно было все тарифы системно, а не только для населения, – пожаловался руководитель одного из региональных операторов.
Его поддержал председатель союза экологов республики Александр Веселов, попутно объяснив, почему в Башкирии не будет работать раздельный сбор мусора.
- С такими тарифами экономика отрасли не работает: в других регионах тариф равен 90-120 рублей. А раздельного мусора у нас никогда не будет до тех пор, пока не будет создана полная инфраструктура, цепочка. То есть, какой смысл разделять мусор, если он потом не перерабатывается и из него ничего вторичного ликвидного (что можно продать, прим.) не производится?
По словам эколога-общественника, Башкирия отстаёт по проведению реформы от других регионов ПФО, в которых аналогичная реформа тоже началась. Вот в этом месте бы почитать цитаты представителей Минэкологии о том, что мы творим революцию, что мы в лидерах, а не вот это вот все.
То, что с мусорной реформой у нас не все так, как ожидалось, официально подтвердил и замминистра экологии. Оказалось, что республиканский бюджет уже потратил только на покупку контейнеров полмиллиарда рублей! И это еще далеко не все.
При этом нам постоянно говорят, что мусорная тема – это рынок. Даже объем рынка посчитали – порядка 4 миллиардов рублей в год только за обработку мусора населения республики. Но позвольте, рынок – это когда инвесторы, бизнес и вот это вот все. Но пока тратиться бюджет, то есть, наши с вами деньги.
- Реформа движется недостаточно активно. Республика уже потратила на это дело порядка 800 миллионов рублей: 500 миллионов – закупка контейнеров, 200 миллионов – строительство мусорных площадок и 100 миллионов направлено на проектирование и строительство мусоросортировочных мощностей. Износ техники составляет более 80%, – привел данные Нияз Фазлыев.
К отрицательным характеристикам хода реформы присоединился представитель прокуратуры Динар Фатхутдинов.
- Оказалось, что мы не готовы к таким объемам (мусора). Вот люди и недовольны: платят исправно, а вывозят нерегулярно, – заявил работник надзорного ведомства.
Это уже к другой проблеме: захламленности. Хотя сразу напрашивается вопрос напрашивается: а как можно было вообще не подготовится к реформе – такое вообще возможно? Ведь реформу готовили не один год, расчеты проводили. Непонятно.
На круглом столе были заявлены кроме указанных лиц блогеры. Однако никого из известных медийных сетевых писак почему-то в зале не оказалось. Зато были журналисты и были с ними перепалки вполне активные. Один из журналистов показал сюжет о захламленности мусором одного из главных городских парков – Непейцевского дендропарка. Также он рассказал, что в центре города чистят и убирают мусор на «красной линии», а что не успевают, прячут во дворах от внимательных глаз долой, чтобы гостей города не пугать. А то вдруг иностранные туристы всё-таки наводнят уфимские улицы поесть шашлыка в центре города, а тут мусор – будет неудобно.
Так вот, замминистра экологии вместо того, чтобы объяснить ситуацию, решил, что лучшее объяснение – это нападение. И, собственно, напал в привычном для чиновников ключе: мол, а чего вы плохие вещи показываете, разве ничего положительного не нашли снимать в сюжете? За что получил адекватный ответ:
- Это работа журналиста показывать на ошибки. А если мы будем только хорошее писать и показывать, вы вообще работать перестанете, – заявил коллега.
Пожалуй, это был как раз тот случай, когда чиновнику, ну правда - лучше было промолчать.
В общем и целом. Тема круглого стола, заявленная в приглашении, звучала так: «Ход реализации мусорной реформы в Башкирии», Насколько жители республики довольны ходом реформы?».
В действительности за почти полтора часа мероприятия не было найдено практически ни одного свидетельства того, что мусорная реформа в Башкирии идёт так, как надо. К этому выводу «Медиакорсеть» пришла ещё три месяца назад, проводя очередной суточный марафон «Уфалогия», посвященный реформе системы обращения с ТКО. Выводы тогда были сделаны неутешительные, перечислим их:
- Чиновники не то чтобы не готовы, они не хотят нести ответственность.
- Население не имеет площадей для складирования сортированного мусора дома, не имеет специальных контейнеров для сортированного ТКО.
- Дети не видят примера бережного отношения к природе.
- Взрослые безразличны к тому, что происходит, их больше беспокоит, что полный контейнер месяцами стоит во дворе, а бродячие собаки и ветер «помогают» мусору разлетаться по двору.
- Во многих дворах нет контейнеров для батареек, термометров, лампочек и т. п.
- Сознательные граждане, которые занимаются сортировкой и переработкой мусора – скорее не бизнесмены, а ратующие за чистый город граждане.
Вчера эти выводы были, по сути, признаны официально: мусорная реформа в Башкирии провалилась. За сим, как говорится, не прощаемся и продолжаем, несмотря ни на что, верить, надеяться и ждать.