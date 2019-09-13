Минздрав: заболеваемость гриппом в России снизилась в восемь раз

За последние годы заболеваемость снизилась в восемь раз, а показатели тяжелых осложнений вирусными пневмониями и смертность от гриппа — в 20 и более раз. Об этом информирует RNS.

По словам главы Минздрава, в этом сезоне самыми опасными станут три штамма гриппа. Речь идет о двух штаммах группы А – h1n1 и одном штамме h3n2. В 2019 году первые два штамма очень близки по своей природе к свиному гриппу 2009 года. Третий тип штамма - «Канзас». Последний также является одним из штаммов группы В. Это так называемая Викторианская линия.

В текущем году Минздрав РФ планирует привить порядка 45% россиян, в том числе 75% лиц, входящих в группу риска. Вакцины против гриппа гражданам начали колоть еще в прошлом месяце. В регионы России пока доставили только 60% вакцин. Остальное довезут не позднее конца октября, обещала Вероника Скворцова.