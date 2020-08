Министр образования Башкирии: Главное - вернуть выпускников в регион

Сегодня, 13 сентября, в Уфе прошел "некруглый стол" на тему "Современная школа: ожидания и реалии".

В этой дискуссии от телеканала РБК Уфа приняла участие министр образования республики Гульназ Шафикова. В ходе обсуждения затронули и вопрос о том, что большое количество выпускников школ Башкирии выезжает в другие регионы, чтобы получить высшее образование. По некоторым районам республики, доля уезжающих достигает 60 процентов. - Если уезжают учиться - это не страшно, - сказала Гульназ Шафикова. - Страшно, когда не возвращаются. Мы же готовим человеческий капитал для своего региона, пояснила министр. - Это не праздный вопрос, он требует серьезного рассмотрения, - отметила Шафикова. - Для нас стоит задача - вернуть ребят после окончания вузов в регион. И мы это делаем совместно с минэкономики. По словам министра, примерно 24 процента 11-классников уезжают в лучшие вузы страны, и есть тенденция их возврата в республику. По данным соцопроса, приведенного в пример в ходе обсуждения директором Института стратегических исследований АН РБ Азатом Янгировым, население республики высоко оценивает качество общего образования, и намного хуже относится к высшему образованию в регионе. - Мы работаем с главами администраций, выясняем, почему дети уезжают, - сказали представители минобразования. - С 28 сентября в республике запускается пилотный проект, будем выезжать по районам вместе с представителями вузов. Даже мультфильмы, ролики подготовили. Но сделали это чуть позже, чем представители других вузов, которые уже "пылесосят" нашу республику и привлекают к себе абитуриентов.

