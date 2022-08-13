Жители Башкирии смогут приобрести или продать квартиру через сервис «Мое жилье»

Жители смогут размещать на портале объявления о продаже квартиры или дома и сразу же подтверждать права на них данными из государственного реестра недвижимости. Покупателям предоставят возможность оперативно проверить, нет ли у объекта обременений, кто зарегистрирован в квартире и не числится ли за владельцами долгов по «коммуналке».