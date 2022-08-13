Жители Башкирии смогут приобрести или продать квартиру через сервис «Мое жилье»

Жители Башкирии смогут приобрести или продать квартиру через сервис «Мое жилье»
Жители Башкирии смогут приобрести или продать квартиру через сервис «Мое жилье»
13 августа, 09:52ОбществоАндрей КоролевФото: 1MI
Сервис, с помощью которого можно будет заключить договор купли-продажи, создается на портале госуслуг.

Разработанный Министерством цифрового развития и Росреестром, сервис позволит быстро и безопасно проводить сделки с недвижимостью, налаживать взаимодействие между контрагентами, интернет-агрегаторами объявлений, застройщиками, банками и госорганами.

Жители смогут размещать на портале объявления о продаже квартиры или дома и сразу же подтверждать права на них данными из государственного реестра недвижимости. Покупателям предоставят возможность оперативно проверить, нет ли у объекта обременений, кто зарегистрирован в квартире и не числится ли за владельцами долгов по «коммуналке».

Заключить сделку продавец и покупатель смогут в режиме онлайн. Договор будет заверяться квалифицированной электронной подписью.

Сервис создается в рамках национального проекта «Цифровая экономика», который предполагает внедрение цифровых технологий во все сферы жизни и создание максимально комфортной среды для пользователей.

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