Желая экономить 16 млн рублей в год минздрав решил объединить больницы Стерлитамака

Желая экономить 16 млн рублей в год минздрав решил объединить больницы Стерлитамака
Желая экономить 16 млн рублей в год минздрав решил объединить больницы Стерлитамака
Вчера, 10:29ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
Городские больницы № 1 и № 2 хотят объединить путем присоединения больницы № 2 к больнице № 1, следует из проекта постановления на сайте минздрава размещенного 8 августа.

8 августа на сайте минздрава Башкирии появился проект документа под названием «О реорганизации медицинских учреждений города Стерлитамак». Неделя с 8 по 15 августа отводится на внесение предложений. Проект предлагает присоединить ГКБ № 2 Стерлитамака к ГКБ № 1.

Несмотря на то, что на сайте ведомства размещен лишь проект реорганизации, планы у ведомства вполне четкие и весьма уверенные — объединить два медучреждения в одно до конца нынешнего 2022 года. Цель такого объединения не нова — оптимизация, плоды которой и медики и пациенты наблюдают вот уже несколько лет. Мало того, по проекту медицинских чиновников больница «2 в 1» позволит существенно сэкономить, по расчетам из пояснительной записки к проекту документа экономия может составить около 16 миллионов рублей.

Напомним, больницы № 1 и № 2 Стерлитамака в некотором роде уже объединились, из-за того, что роддом больницы № 2 стал «ковидным», у пациентов обеих больниц остался лишь роддом больницы № 1. Mkset публиковал большой материал о том, как роженицы Стерлитамака недоумевали о том, где же им рожать, когда единственный доступным им роддом закроют на помывку.

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