Желая экономить 16 млн рублей в год минздрав решил объединить больницы Стерлитамака

Несмотря на то, что на сайте ведомства размещен лишь проект реорганизации, планы у ведомства вполне четкие и весьма уверенные — объединить два медучреждения в одно до конца нынешнего 2022 года. Цель такого объединения не нова — оптимизация, плоды которой и медики и пациенты наблюдают вот уже несколько лет. Мало того, по проекту медицинских чиновников больница «2 в 1» позволит существенно сэкономить, по расчетам из пояснительной записки к проекту документа экономия может составить около 16 миллионов рублей.