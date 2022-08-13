В соцсетях показали чем кормят на курорте в Соль-Илецке жителей Башкирии

Отдых на «Соленых озерах» в Соль-Илецке имеет нюанс. Разовый вход на озера стоит 300 рублей, так что желающих выйти с территории на обед, ужин или же перекус находится немного. Однако это не значит, что отдыхающие на время отдыха устраивают себе лечебное голодание. На курорте, именно на его огороженной территории есть немало точек общепита.